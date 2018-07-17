Пенсионеры Пресненского района выступят на концерте «Малиновое настроение»

Сотрудники филиала «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 19 июля приглашают горожан на концертную программу «Малиновое настроение», которая продет в парке «Красная Пресня». Там выступят посетители учреждения.

— Мы приглашаем всех желающих на концерт, во время которого покажут музыкальные и танцевальные номера. Кроме того, наши сотрудники проведут мастер-класс по зумбе, где пенсионеров обучат основным движениям, — рассказала организатор культурных мероприятий ТЦСО Екатерина Пиняева

Она добавила, что во время мероприятия людям «серебряного» возраста расскажут о городском проекте «Московское долголетие».

Вход свободный. Начало концерта в 11:00 по адресу: улица Мантулинская, дом 5.