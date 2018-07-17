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Пенсионеры Пресненского района выступят на концерте «Малиновое настроение»
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Пенсионеры Пресненского района выступят на концерте «Малиновое настроение» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники филиала «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 19 июля приглашают горожан на концертную программу «Малиновое настроение», которая продет в парке «Красная Пресня». Там выступят посетители учреждения.
— Мы приглашаем всех желающих на концерт, во время которого покажут музыкальные и танцевальные номера. Кроме того, наши сотрудники проведут мастер-класс по зумбе, где пенсионеров обучат основным движениям, — рассказала организатор культурных мероприятий ТЦСО Екатерина Пиняева.
Она добавила, что во время мероприятия людям «серебряного» возраста расскажут о городском проекте «Московское долголетие».
Вход свободный. Начало концерта в 11:00 по адресу: улица Мантулинская, дом 5.
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