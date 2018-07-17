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Жителям калужской окраины предсказали нашествие грачей и ворон
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Жителям калужской окраины предсказали нашествие грачей и ворон 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Грачи, вороны и другие птицы, кормившиеся на ждамировском мусорном полигоне, опасности для международного аэропорта «Калуга» не представляли. Об этом на заседании общественного совета по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, которое 17 июля провел в Сухиничах замгубернатора Дмитрий Денисов, в очередной раз заявил профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии КГУ имени Циолковского Алексей Стрельцов. Если грачи и вороны и могут стать опасностью для аэропорта и жителей прилегающих к полигону микрорайонов, то лишь сейчас, после того, как птицы лишились кормовой базы, полагает Стрельцов. «Полигон закрыли, колония грачей и вороновых осталась. Но если раньше эти грачи кормились на полигоне, то теперь они будут разлетаться по окрестностям», — сказал он. Ждамировский полигон ТБО, возможности которого, по оценке специалистов, до конца не были исчерпаны, был закрыт по требованию прокуратуры. Такое требование было выдвинуто в связи с вводом в эксплуатацию калужского аэропорта. В прокуратуре заявили, что бытовые отходы привлекают птиц, которые являются прямой угрозой безопасности полетов. Суд удовлетворил требование прокуратуры еще в 2015 году, однако полигон прекратил складирование твердых коммунальных отходов только в начале 2017 года.
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