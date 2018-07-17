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Бельгия и Тунис договорились об облегчении депортации тунисцев-нелегалов
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Бельгия и Тунис договорились об облегчении депортации тунисцев-нелегалов 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия и Тунис во вторник подписали соглашение об облегчении процедуры депортации тунисских граждан, незаконно находящихся в Бельгии, сообщил в Twitter госсекретарь Бельгии по миграции и предоставлению убежища Тео Франкен.
Соглашение распространяется также на тунисцев-нелегалов, отбывающих наказание в бельгийских тюрьмах.
До сих пор на рассмотрение каждого досье — идентификацию личности и выдачу транзитных документов на депортируемого — уходили восемь и более месяцев. Зачастую этот процесс превышал допустимый срок содержания нелегальных мигрантов в закрытых миграционных центрах на территории Бельгии. В рамках подписанного соглашения, сообщил Франкен, этот срок сокращен до 45 дней.
По данным СМИ, в 2017 году на территории Бельгии был задержаны 638 нелегалов из Туниса. В настоящее время в бельгийских пенитенциарных заведениях содержатся более 120 подлежащих депортации граждан Туниса.
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