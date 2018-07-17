Бельгия и Тунис договорились об облегчении депортации тунисцев-нелегалов

Соглашение распространяется также на тунисцев-нелегалов, отбывающих наказание в бельгийских тюрьмах.

До сих пор на рассмотрение каждого досье — идентификацию личности и выдачу транзитных документов на депортируемого — уходили восемь и более месяцев. Зачастую этот процесс превышал допустимый срок содержания нелегальных мигрантов в закрытых миграционных центрах на территории Бельгии. В рамках подписанного соглашения, сообщил Франкен, этот срок сокращен до 45 дней.

По данным СМИ, в 2017 году на территории Бельгии был задержаны 638 нелегалов из Туниса. В настоящее время в бельгийских пенитенциарных заведениях содержатся более 120 подлежащих депортации граждан Туниса.