В окружном центре обсудили вопросы охраны труда

Ханты-Мансийске состоялся семинар на тему: «Обучение навыкам оказания первой помощи». Среди участников — руководители организаций, руководители и специалисты служб охраны труда, представители профсоюзов.

Порядка 100 участников мероприятия ознакомились с основами анатомии и физиологии человека, принципами оказания первой помощи, алгоритмом действий в чрезвычайных ситуациях и мерами по их профилактике, рассмотрели юридические аспекты, касающиеся соблюдения правил охраны труда. Особое внимание уделено вопросу диагностики и помощи в критических состояниях: сердечно-легочная реанимация, транспортировка пострадавшего, травмы, ожоги, электротравма, сердечный приступ, эпилепсия, инсульт и многое другое.

Экспертами семинара выступили специалисты Казенного учреждения Югры «Центр медицины катастроф», выездной бригады скорой медицинской помощи Бюджетного учреждения Югры «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи», отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты Главного управления МЧС России по Югре.

Напомним, что организатором обучающего семинара является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.