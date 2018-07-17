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В окружном центре обсудили вопросы охраны труда
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В окружном центре обсудили вопросы охраны труда 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске состоялся семинар на тему: «Обучение навыкам оказания первой помощи». Среди участников — руководители организаций, руководители и специалисты служб охраны труда, представители профсоюзов.
Порядка 100 участников мероприятия ознакомились с основами анатомии и физиологии человека, принципами оказания первой помощи, алгоритмом действий в чрезвычайных ситуациях и мерами по их профилактике, рассмотрели юридические аспекты, касающиеся соблюдения правил охраны труда. Особое внимание уделено вопросу диагностики и помощи в критических состояниях: сердечно-легочная реанимация, транспортировка пострадавшего, травмы, ожоги, электротравма, сердечный приступ, эпилепсия, инсульт и многое другое.
Экспертами семинара выступили специалисты Казенного учреждения Югры «Центр медицины катастроф», выездной бригады скорой медицинской помощи Бюджетного учреждения Югры «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи», отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты Главного управления МЧС России по Югре.
Напомним, что организатором обучающего семинара является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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