Педагогические стендапы пройдут в Москве 

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Во время Съезда учителей 31 августа на площадке Московского международного форума «Город образования» пройдут педагогические стендапы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования.
В программе примут участие ведущие российские и зарубежные спикеры.
Международный форум «Город образования» — крупнейшая выставочная площадка для диалога и обмена опытом, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Форум пройдет на территории Выставки достижения народного хозяйства с 30 августа по 2 сентября 2018 года.