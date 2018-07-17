М. Хуснуллин: Москва входит в тройку городов мира по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой

Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин «Если взять интегральный показатель, это порядка 14 показателей — транспортная доступность, экологичность, доступ к различным сервисам, так вот мы по интегральному показателю мы вошли в первую пятерку наряду с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком , Берлином. Я считаю, что это очень хороший результат. У нас очень хороший показатель обеспеченности социальной инфраструктурой — школы, садики, досуговые центры, спортивные центры, мы четко видим, что мы в тройке мировых лидеров по социальной инфраструктуре», — сказал М. Хуснуллин. Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» пройдет 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум будет посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.