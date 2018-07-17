Ещё
М. Хуснуллин: Москва входит в тройку городов мира по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

М. Хуснуллин: Москва входит в тройку городов мира по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Если взять интегральный показатель, это порядка 14 показателей — транспортная доступность, экологичность, доступ к различным сервисам, так вот мы по интегральному показателю мы вошли в первую пятерку наряду с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, Берлином. Я считаю, что это очень хороший результат. У нас очень хороший показатель обеспеченности социальной инфраструктурой — школы, садики, досуговые центры, спортивные центры, мы четко видим, что мы в тройке мировых лидеров по социальной инфраструктуре», — сказал М. Хуснуллин.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» пройдет 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум будет посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
Агентство «Москва»: последние новости
Демиховский машиностроительный завод передаст три электропоезда ЦППК до конца июля Центры для приема документов у дольщиков Urban Group организованы в Подмосковье Госдума поддержала законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца73
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II355
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение