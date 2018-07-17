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Пакет законопроектов об уничтожении контрафактных товаров легкой промышленности поддержан Госдумой
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Пакет законопроектов об уничтожении контрафактных товаров легкой промышленности поддержан Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственные законопроекты об изменении процесса уничтожения контрафактных товаров легкой промышленности.
«Проект федерального закона разработан Минпромторгом России в целях оптимизации порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых по уголовным делам. Необходимость такой оптимизации вызвана сложившейся критической ситуацией, требующей системных жестких мер противодействия незаконному обороту товаров легкой промышленности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых в ходе производства по уголовным делам, содержащий простой понятийный аппарат легкой промышленности для их идентификации.
Кроме того, предлагается закрепить обязанность лица, привлеченного к ответственности, по возмещению процессуальных издержек, связанных с уничтожением, утилизацией вещественных доказательств, в частности с уничтожением товаров легкой промышленности, изъятых в ходе производства по уголовным делам.
Отмечается, что отнесение затрат на уничтожение товаров легкой промышленности к процессуальным издержкам позволит максимально оперативно производить их уничтожение в рамках рассмотрения уголовных дел, будет способствовать снижению затрат органов государственной власти на их хранение.
Согласно второму законопроекту, предлагается норму об уничтожении товаров легкой промышленности, изъятых по делам об административных правонарушениях, изложить в новой редакции и установить, что уничтожение таких товаров может быть произведено только по решению суда.
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