Нголо Канте: Сборная Франции проделала большую работу

— Это нечто выдающееся, нечто потрясающее, — отметил Канте в интервью пресс-службе «синих». — Это говорит о том, что мы проделали большую работу, и это наше большое совместное достижение. Мы по-настоящему рады этому. Сезон за сезоном со мной происходило много всего, и я думаю, что это очень хорошо.

До начала турнира мы все знали, что можем положиться на каждого в команде. Знали, что у нас хороший коллектив с хорошими игроками. И мы понимали, что на титул претендует много команд.