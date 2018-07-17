Спасатели на воде убеждены в пользе профилактики

В летний сезон спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах работают круглосуточно и в усиленном режиме.

Летом спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) работают в усиленном режиме: проводят патрулирование акватории на катерах и гребных лодках, а на суше — профилактические беседы с отдыхающими. В жаркие дни увеличивается количество реагирований на происшествия для оказания помощи и спасения купающихся. Наибольшее количество инцидентов на воде приходится в выходные дни. Нередки случаи, когда пьяные люди на спор пытаются переплыть водоем, либо плохо плавают и не рассчитывают свои силы.

Стоит отметить, что в воде большая разница температуры: верхний слой воды прогрелся, а нижний еще холодный, что может представлять опасность для купающихся.

Например, утром 19 июня от УВД на водном транспорте поступила информация о человеке, находящимся в воде в районе Болотной набережной. Спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» прибыли к месту происшествия и подняли на борт катера молодого человека. Он был доставлен на причал Лужкова моста и передан бригаде «Скорой помощи».

В пятницу, 22 июня столичные спасатели станции «Академическая» оказали помощь троим жителям столицы, которые тонули на Большом садовом пруду. Мужчины в алкогольном опьянении пытались переплыть пруд, но не рассчитали свои силы и начали тонуть. Спасатели быстро подошли на катере и вытащили их, доставили на спасательную станцию, одному из мужчин потребовалась медицинская помощь.

Впереди не менее «горячая неделя» и московские спасатели предупреждают жителей и гостей столицы быть максимально осторожными во время жары и отдыхая у воды.

— Опасение всегда вызывают дети без взрослых у воды или в воде, пьяные, которые постоянно лезут в воду «остыть». Но основная наша работа — профилактика, поясняет спасатель станции «Татарово» Сергей Картавый

Московские спасатели напоминают, что во время жары нужно пить больше воды, меньше времени проводить под прямыми солнечными лучами и не забыть надевать головные уборы. А находясь у водоема не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольные напитки.

С начала купального сезона сотрудниками МГПСС на сегодняшний день спасено 16 человек в зоне ответственность поисково-спасательных станций.

В столице открыто 118 зон отдыха у воды, загорать можно с 9 утра и до 9 вечера. А для купания в 2018 году оборудованы 11. К сожалению, отдыхающие не всегда обращают внимание на запрещающие знаки и могут подвергнуть себя опасности, если будут купаться в запрещенных местах.

— Когда-то нарушителей было больше, — размышляет Картавый. — Но сейчас люди начали больше думать о своей безопасности. Значит, наша профилактика приносит пользу.