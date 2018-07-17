В «Сухом» рассказали, почему пока не могут поставлять Ирану «Суперджеты»

"У нас было подписано соглашение о намерениях, и мы пока живем в той парадигме, что самолет в нынешнем виде, в котором он существует, поставляться в Иран не может. Поэтому мы его не поставляем, пока", — сказал Рубцов журналистам.

В конце апреля ГСС в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой «русифицированной» версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.

Франция, Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана , в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.