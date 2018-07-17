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В «Сухом» рассказали, почему пока не могут поставлять Ирану «Суперджеты»
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В «Сухом» рассказали, почему пока не могут поставлять Ирану «Суперджеты» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ФАРНБОРО (графство Гэмпшир, Великобритания), 17 июл — РИА Новости, Мария Табак. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) пока не поставляют Ирану Sukhoi Superjet-100 — SSJ100, при нынешней комплектации самолетов это невозможно, заявил президент компании Александр Рубцов.
"У нас было подписано соглашение о намерениях, и мы пока живем в той парадигме, что самолет в нынешнем виде, в котором он существует, поставляться в Иран не может. Поэтому мы его не поставляем, пока", — сказал Рубцов журналистам.
В конце апреля ГСС в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой «русифицированной» версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
США вынудили ряд крупных компаний, включая производителей самолетов Airbus и Boeing, отменить контракты с Ираном. Рубцов ранее пояснял, что угрозы санкций со стороны США в связи с намерением поставить Sukhoi Superjet Ирану не будет, если поставки будут осуществляться в соответствии с существующими правилами, лимитирующими процентное содержание американских компонентов и наличие системы компонентов двойного применения. Итоговая модель самолета будет близка к «импортозамещенной» версии.
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