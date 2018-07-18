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Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей
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Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Ведущий игрок обороны футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос сделал предложение своей девушке испанской журналистке Пилар Рубио. У пары, живущей в гражданском браке, трое сыновей, самый младший из которых родился в марте текущего года.
"Она сказала «да». Я люблю тебя… Навсегда", — цитирует РИА Новости слова Рамоса, который сообщил о знаменательном событии в жизни своей семьи в одной из социальных сетей. Капитан сборной Испании, являющийся в ее составе чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) встречается с Рубио с 2012 года. Избранница Рамоса старше его на 8 лет.
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