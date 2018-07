Рамос сделал предложение своей девушке, она ответила согласием

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос сделал предложение своей девушке испанской журналистке Пилар Рубио. Девушка ответила согласием на предложение стать его женой.

— Она сказала «да». Я люблю тебя… навсегда, — написал Рамос под совместной фотографией со своей невестой в Инстаграме.

Ha dicho que sí. | She said yes. Te quiero… para siempre, @pilarrubio_oficial. I love you… forever. 💍❤💜❤💜

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 17 Июл 2018 в 2:52 PDT