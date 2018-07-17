Сеть взорвали фотографии модели, кормящей младенца грудью прямо на подиуме

В последнее время общество все активнее стремится к освобождению от всевозможных предрассудков, и одной из самых обсуждаемых тем в этом смысле стало грудное вскармливание. Жена музыканта Джона Ледженда , например, с первых дней материнства публикует фотографии со своими младенцами у груди, ей вторят и другие знаменитости. Похоже, пришло время сделать еще более громкое заявление.

Бренд Sports Illustrated провел показ своих новых купальников, и звездой шоу стала модель Мара Мартин, которая вышла на подиум с пятимесячной дочерью. Причем ребенок не просто покоился у нее на руках: мать кормила его грудью прямо на ходу.

Публикация от Inspirational platform (@diversity_rules)

16 Июл 2018 в 11:57 PDT Сказать, что публика сошла с ума, — ничего не сказать. Зрители разделились на два лагеря: одни восхитились смелостью модели и назвали ее Мадонной с младенцем, а также оставили множество комментариев в поддержку грудного вскармливания на публике, другие задались вопросом, зачем выставлять столь интимное действо на всеобщее обозрение.

Сама Мара, кстати, была шокирована тем, какой шум произвели разлетевшиеся в медиа фотографии. «Я делаю это каждый день, обычное дело, — написала она у себя в Инстаграм. — Это несколько унизительно… Это не должно быть в заголовках! Я всего лишь мать, и тем вечером было куда больше важных событий, чем это. Но я очень благодарна за то, что мне дали шанс сделать заявление в поддержку нормализации публичного кормления. Мы все можем делать это!».

Публикация от Ricardo Reyes (@techyourpicture)

17 Июл 2018 в 12:07 PDT Расскажите, как вы относитесь к тому, что матери кормят детей в общественных местах? Делаете ли это сами?