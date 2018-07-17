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В детском саду на улице Сочинская отремонтируют бассейн и покрасят фасады
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В детском саду на улице Сочинская отремонтируют бассейн и покрасят фасады 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Текущий ремонт проведут в дошкольном отделении школы № 2053 района Некрасовка по адресу: улица Сочинская, дом 3, корпус 2.
— В здании отремонтируют и окрасят стены, потолки и двери, — сообщили в администрации учреждения. — В частности, ремонт проведут в бассейне, медицинском кабинете, кабинетах психолога, физического руководителя, методиста и других помещениях.
Также запланировано провести окраску фасадов, работы по устройству покрытий лестничных маршей из керамических крупноразмерных плиток, а также ремонт пандуса и крыльца. Ремонтные работы проведут и на прилегающей территории.
Завершить текущий ремонт планируется до 15 августа.
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