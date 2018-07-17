Дептранс: Мексиканские болельщики подарили водителю Мосгортранса сомбреро за его аккуратную езду

Мексиканские болельщики, прибывшие в Москву на чемпионат миру по футболу — 2018 в Россию , подарили водителю Мосгортранса сомбреро за его аккуратную езду. Об этом сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мексиканских болельщиков так поразили аккуратность и мастерство вождения одного из водителей Мосгортранса, что они подарили ему сомбреро», — говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что большой популярностью у болельщиков пользовались автобусы-шаттлы. В среднем за одну минуту один автобус заполнялся после матча.

Также волонтеры и водители автобусов шаттлов отметили, что самые громкие болельщики — мексиканские, бразильские и португальские. Они начинали разогревать голос еще в транспорте перед началом матчей, а после побед своих сборных громкость их песен увеличивалась.

«Чемпионат мира и огромный наплыв туристов в город не повлиял на дорожную ситуацию. Средняя загруженность дорог в вечерний час пик составляла пять баллов, максимальная загруженность в семь баллов во время чемпионата мира была зафиксирована всего три раза», — заключили в ведомстве.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Матч открытия и финал прошел в Москве в «Лужниках».