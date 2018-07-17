Поклонская перечислила достижения России при правлении Николая II

"Именно при Николае Втором впервые в истории России начинается высотная застройка многоквартирными домами, оснащенными лифтами, канализацией, водопроводом, центральным отоплением, телефонной и электрической связью. Города электрифицируются и снабжаются трамвайными путями, прокладывается телефонная связь, строится самая длинная в мире дорога — Транссибирская магистраль, железные дороги Кавказа, шоссе, медные заводы, освоение Урала, форты и крепости на границах Империи, береговые батареи Севастополя , форты Петрограда, созданы сотни городских электростанций, железнодорожных мостов, начата разработка московского метрополитена и многое другое", — подчеркнула парламентарий.

Она также отметила, что тогда же великие русские ученые, в том числе Дмитрий Менделеев , Николай Жуковский, Владимир Вернадский , «получали реальные возможности для реализации проектов». «И это факты, которые подтверждаются архивными материалами, о которых умалчивается в учебниках истории», — посетовала Поклонская.

Депутат подчеркнула, что для историков есть «много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего императора в годы его правления, о тех достижениях, благородстве и достоинстве, которые по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости». «И в столетнюю годовщину внесудебной казни императора Николая Второго и его семьи следует задуматься о том, как правильно извлекать уроки из нашей истории для недопущения подобных экспериментов с нашей страной в будущем», — предложила она.

Депутат отметила, что к столетию трагической даты убийства семьи Николая II общество так и не разобралось «с той фальшью и штампами, наложенными на царскую семью и государя». «Есть две крайности: одни говорят — „слабый и кровавый“, другие — „безгрешный“. Сегодня мы не должны впадать в эти крайности, а должны знать правду о внесудебной казни императора Николая Второго и его семьи», — заключила парламентарий.