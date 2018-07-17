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Художник из Питера раскрасит самый большой детский сад в Губкинском
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Художник из Питера раскрасит самый большой детский сад в Губкинском 

ИА Север-Пресс 13 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Строящийся в Губкинском детский сад станет самым крупным в городе и сможет принять 330 воспитанников. Подрядчик планирует получить разрешение на его ввод до конца 2018 года. Объект строят в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО по заказу окружной Дирекции капитального строительства и инвестиций.
Площадь двухэтажного строения превышает 16 тыс. квадратных метров. Здесь будут работать 20 групп, включая ясельные, адаптационные и подготовительные. Предусмотрены традиционные для дошкольных учреждений Ямала бассейн, спортивный, актовый и компьютерно-игровой залы, а также отдельный медицинский блок. На обширной территории расположатся спортивные и игровые площадки, архитектурные формы, газоны и цветочные клумбы.
Сейчас на стройплощадке ведут внутреннюю отделку здания, устройство наружных и внутренних сетей, благоустройство прилегающих территорий. Инженерные сети смонтированы уже более чем на 70%, внутренние отделочные работы выполнены на 65%. Общая готовность детского сада, по оценкам государственного заказчика, составляет 65%.
На стенах внутри здания планируется художественная роспись, работы по ней начнутся уже через неделю. Для этого в Губкинский приедут художники из Санкт-Петербурга, — сообщает пресс-служба главы региона. Все используемые материалы безопасны для малышей.
Сегодня на Ямале строят и проектируют 24 детских сада на 4163 места. В рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО возводят 12 садиков, за счет средств частных инвесторов — 4, за счет средств местного бюджета — 8.
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