Аксессуары Tequipment. Ещё больше индивидуальности для Вашего Porsche

Мы знаем, с какой любовью и вниманием к деталям Вы подошли к выбору Вашего Porsche. Благодаря аксессуарам Tequipment* Вы в любой момент можете придать автомобилю ещё больше индивидуальности и привести его в идеальное соответствие Вашим новым увлечениям.

Чтобы процесс выбора стал для Вас максимально приятным и увлекательным, Порше Центр Москва предлагает владельцам моделей Cayenne, Panamera и Macan специальные условия на покупку товаров Tequipment в Порше Центр Москва.

Для каждой модели сформировано 7 групп товаров: коврики, интерьер, экстерьер, спорт, мультимедиа, транспортировка и уход, комплекты колёс**.

Ваша выгода при покупке товаров Tequipment составит:

10% — при приобретении товаров одновременно из трёх групп.12% — при приобретении товаров одновременно из четырёх групп.14% — при приобретении товаров одновременно из пяти групп.

При приобретении товаров одновременно из шести или семи групп Вас ожидает максимальная выгода в размере 15%.

На все детали дополнительного оборудования Tequipment и работы по их установке предоставляется гарантия сроком на 2 года. Установка оригинального дополнительного оборудования Porsche Tequipment не приведёт к изменению гарантийных обязательств завода-изготовителя на Ваш автомобиль.

Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 241 59 61 и узнайте подробности.

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Порше Центр Москва

Официальный дилер Porsche

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 www.porsche-moscow.ru * Дополнительное оборудование Porsche. ** Акция действует до 31 июля 2018 года. На комплекты колес максимально возможная скидка составляет 10%. Предоставляемые скидки не суммируются с другими акциями и скидками Порше Центр Москва. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов Порше Центр Москва и по телефону +7 (495) 787-99-11. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.