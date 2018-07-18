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В России стартовал проект по добровольной маркировке пива
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В России стартовал проект по добровольной маркировке пива 

ИнформУпак 29 минут назад
В ходе реализации пилотного проекта, который продлится до начала осени, будет проводиться маркировка пива «Жигули» и «Хамовники». Один из руководителей ЦРПТ Дмитрий Скорчеллетти подчеркивает, что цифровой код Data Matrix будет наноситься на все виды упаковки (стеклянная, пластиковая, кеги). Первые итоги эксперимента подведут в сентябре, после чего примут окончательное решение относительно перспектив массового внедрения апробированного способа маркировки.
Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки для выпускаемой в стране слабоалкогольной продукции. По мнению профильных специалистов, этот шаг позволит ликвидировать нелегальную торговлю пива и повысить качество реализуемых напитков. Вместе с тем, многие представители пивоваренных компаний считают, что введение обязательной маркировки лишь приведет к дополнительным производственным затратам и подорожанию пива.
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