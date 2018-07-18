В России стартовал проект по добровольной маркировке пива

В ходе реализации пилотного проекта, который продлится до начала осени, будет проводиться маркировка пива «Жигули» и «Хамовники». Один из руководителей ЦРПТ Дмитрий Скорчеллетти подчеркивает, что цифровой код Data Matrix будет наноситься на все виды упаковки (стеклянная, пластиковая, кеги). Первые итоги эксперимента подведут в сентябре, после чего примут окончательное решение относительно перспектив массового внедрения апробированного способа маркировки.