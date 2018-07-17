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В Ла-Манше расплодились смертоносные скаты, поднявшие жало на телеведущего
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В Ла-Манше расплодились смертоносные скаты, поднявшие жало на телеведущего 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
У британского острова Джерси, в проливе Ла-Манш, на мелководье эксперты наблюдают в последнее время заметное увеличение скатов. Они полагают, что это связано с высокой температурой, которая не спадает в этом регионе уже достаточно долгое время.
Это, считают исследователи, и побуждает скатов выплывать из водных глубин на мелководье.
Морской биолог Гарет Джеффрис отмечает, что найденный на Джерси вид представляет большую опасность для отдыхающих, а один его сотрудников сообщил, что когда плавал, то лично видел восемь скатов у залива Грувилл, пишет Daily Mail и публикует видео опасных рыб.
В это связи британская пресса вспоминает трагическую гибель от ската в 2006 году Стива Ирвина — знаменитого эксперта по дикой природе и телеведущего.
Тогда скат-убийца поднял хвост с ядовитым жалом на конце и ударил им телеведущего прямо в грудь. Жало попало точно в сердце Ирвина. Оператор, который плыл вслед за ним, снял смерть коллеги на видео.
Кроме того, в феврале 2016 года во время купания сильно пострадал от скатов у побережья острова Большой Кайман Ричард Брэнсон — бизнесмен, который, по иронии судьбы, активно участвует в акциях, посвященных защите этих рыб.
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