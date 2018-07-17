В Ла-Манше расплодились смертоносные скаты, поднявшие жало на телеведущего

У британского острова Джерси, в проливе Ла-Манш, на мелководье эксперты наблюдают в последнее время заметное увеличение скатов. Они полагают, что это связано с высокой температурой, которая не спадает в этом регионе уже достаточно долгое время.

Это, считают исследователи, и побуждает скатов выплывать из водных глубин на мелководье.

Морской биолог Гарет Джеффрис отмечает, что найденный на Джерси вид представляет большую опасность для отдыхающих, а один его сотрудников сообщил, что когда плавал, то лично видел восемь скатов у залива Грувилл, пишет Daily Mail и публикует видео опасных рыб.

В это связи британская пресса вспоминает трагическую гибель от ската в 2006 году Стива Ирвина — знаменитого эксперта по дикой природе и телеведущего.

Тогда скат-убийца поднял хвост с ядовитым жалом на конце и ударил им телеведущего прямо в грудь. Жало попало точно в сердце Ирвина. Оператор, который плыл вслед за ним, снял смерть коллеги на видео.