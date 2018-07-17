Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие

Джерома Пауэлла. Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, во вторник американский фондовый рынок откроется нейтрально перед серией квартальных отчетов американских компаний и отчетом главы ФРС

В 13:46 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 27 пунктов или на 0,11% до 25014,0, а фьючерс на S&P 500 просел на пять пунктов или на 0,18% до 2791,50. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался ниже на 17 пунктов или на 0,24% на позиции 7307,50.

До начала торгов на бирже свои финансовые отчеты опубликуют Goldman Sachs (NYSE:GS), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) и Progressive Corporation (NYSE:PGR). После завершения сегодняшних торгов результаты своей финансовой деятельности за квартал представят United Continental Holdings Inc (NYSE:UAL), CSX (NASDAQ:CSX) и другие компании.

На торгах до открытия рынка акции Netflix (NASDAQ:NFLX) упали на 11,34%, а акции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) просели на 0,38% после того, как компания снизила своей выручки на год. Акции Intel (NASDAQ:INTC) снизились на 1,46%, а акции Facebook (NASDAQ:FB) — на 0,98%.

Курс акций Rio Tinto (LON:RIO) повысился на 0,68%, а акции Micro Focus International PLC ADR (NYSE:MFGP) подорожали на 1,83%.

На фронте экономических данных инвесторы ожидают в 16:15 МСК выхода отчета по объему промышленного производства в США

Глава ФРС Джером Пауэлл должен представить свой полугодичный отчет о монетарной политике и экономическом положении в США перед банковским комитетом Сената в 17:00 МСК. Инвесторы будут внимательно следить за любыми подсказками о темпах повышения процентной ставки, а также о позиции центробанка США относительно торговой политики Соединенных Штатов.

Фондовые рынки Европы снизились. Французский CAC 40 просел на 19 пунктов или на 0,35%, германский DAX — на 22 пунктов или на 0,18%, а лондонский FTSE 100 — на 13 пунктов или на 0,18%. Индекс Euro Stoxx 50 просел на 16 пунктов или на 0,47%, а испанский IBEX 35 снизился на 57 пунктов или на 0,59%.

Фьючерсы на золото повысились на 0,23% до $1242,6 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15% до $66,97 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,07% до 94,20.