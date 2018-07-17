Пациентов реабилитационного центра заставляли копать могилы и отдавать квартиры за долги. Директор все отрицает

Бывший пациент реабилитационного центра в Карачаевске Игорь Демидов, который проходил лечение от алкоголизма, ополчился против руководства учреждения. Мужчина хочет засудить директора центра и обвиняет его в незаконном удержании людей, использовании труда пациентов и присвоении чужого имущества.

В разговоре с «360» Игорь раскрыл подробности своего пребывания в центре. По его словам, он и другие пациенты никак не могли избежать принудительных работ, которые никак не оплачивались.

Я там почти все кладбища объездил, но могилы копал там. У них и через речку кладбище есть

Игорь Демидовбывший пациент.

Курс лечения в центре занимает девять месяцев. Игорь покинул стены учреждения после того, как сломал ногу. Он утверждает, что сотрудники даже не попытались оказать ему медицинскую помощь.

Любопытно, что вырвавшись из места, где по словам Демидова, царили суровые порядки и практиковалось нейролингвистическое программирование вперемешку с обязательными молитвами, мужчина спустя время посоветовал своей сожительнице обратиться в этот же центр.

Женщина страдала от депрессии, причиной которой отчасти был алкоголизм самого Игоря. Дело в том, что раньше они состояли в браке, но из-за его дурных привычек решили разойтись. Когда Демидов решил избавиться от зависимости, они снова сошлись, но расписываться по новой не стали.

Мужчина утверждает, что когда его сожительница попала в центр, ее тоже заставляли работать. Более того, паспорт и другие документы женщины хранили в сейфе, к которому она не имела доступа. Вскоре сожительница Демидова продала свою квартиру. Игорь уверен, что она попала под влияние психологов, которые убедили ее расстаться с имуществом.

Чтобы разобраться в ситуации, «360» поговорил с директором центра Дмитрием Загребельным. По его словам, обвинения Демидова являются ложью. Он подчеркнул, что на сторону руководства встали и правоохранители, которые решили не заводить дело. У сожительницы Демидовой претензий к специалистам центра тоже нет. Более того, она сама жаловалась на поведение избранника.

ФСБ и прокуратуры Она прошла реабилитацию и живет спокойно. Он ей поставил ультиматум, чтобы она возвращалась домой. Она отказалась, так как они не муж и жена. Написала на него заявления за избиения. Он стал звонить с угрозами в мою сторону: «Делай что хочешь, посади на самолет, но отправь ее мне». После этого, у нас были сотрудники МВД

Дмитрий Загребельныйдиректор реабилитационного центра.

Директор реабилитационного центра уточнил, что полицейские изучали жалобу Демидова и не нашли подтверждений тому, что руководство клиники вынуждало пациентов продавать квартиры. Сам же Игорь утверждает, что квартирами расплачивались те, кто не мог отдать долги за лечение и при этом не выполнял трудовую повинность.

Впрочем, исходя из рассказа самого Загребельного, труд пациентов действительно не оплачивался. Схема таких взаимоотношений между сотрудниками центра и теми, кто в нем лечился, выглядит очень запутанной.

В отличие от других учреждений этот реабилитационный центр бесплатный. Люди находятся на самообеспечении. Родственники некоторых из них не могут заплатить символические суммы за их нахождение в центре. Поэтому пациенты работают на территории, а иногда за ее пределами

Дмитрий Загребельный.

В марте текущего года один из пациентов другого реабилитационного центра рассказал, что в клинике практиковалось служение религиозному культу. Работники учреждения заставляли людей петь песни и молиться по расписанию.