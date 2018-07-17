Педагог из Некрасовки отличилась на Кубке России по легкой атлетике 

Учитель физкультуры из экспериментальной школы № 2048 района Некрасовка берет новые высоты. Екатерина Николаевна Халютина стала серебряным призером Кубка России по легкой атлетике. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Поздравляем Екатерину Николаевну и гордимся ее успехами, — отметил представитель школы.
Как уточнили в школе, Кубок России по легкой атлетике проходил в подмосковном городе Жуковский с 11 по 12 июля.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (ис)