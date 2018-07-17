Ещё
Педагог из Некрасовки отличилась на Кубке России по легкой атлетике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагог из Некрасовки отличилась на Кубке России по легкой атлетике 

Управа района Некрасовка 14 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Учитель физкультуры из экспериментальной школы № 2048 района Некрасовка берет новые высоты. Екатерина Николаевна Халютина стала серебряным призером Кубка России по легкой атлетике. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Поздравляем Екатерину Николаевну и гордимся ее успехами, — отметил представитель школы.
Как уточнили в школе, Кубок России по легкой атлетике проходил в подмосковном городе Жуковский с 11 по 12 июля.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (ис)
Управа района Некрасовка: последние новости
Встреча главы управы района Некрасовка с населением пройдет 18 июля На улице Льва Яшина установили знак пешеходного перехода В доме на улице Ухтомского Ополчения отремонтировали подъемную платформу для инвалидов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде126
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17344
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение