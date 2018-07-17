Бастрыкин обсудил с белорусским коллегой вопросы противодействия коррупции 

Стороны обсуждали, как наладить эффективное сотрудничество «в части противодействия коррупции с учетом имеющейся практики оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам».
Отмечается, что перед началом встречи главы следственных органов двух стран обменялись мнениями о завершившемся накануне в России чемпионате мира по футболу. Иван Носкевич рассказал, что внимательно следил за каждым футбольным матчем. При этом глава белорусского СК высоко оценил организацию турнира российской стороной.
Александр Бастрыкин, открывая встречу, выразил белорусскому коллеге признательность за возможность обсудить деятельность следственных комитетов России и Беларуси. Глава СК России отметил, что такая противоправная деятельность, как коррупция, подрывает основы эффективного функционирования государства и его институтов, поступательного развития гражданского общества, устойчивого повышения уровня жизни и благосостояния населения.
При этом Бастрыкин озвучил некоторые причины, из-за которых следствие по коррупционным преступлениям может превысить установленный российским уголовно-процессуальным законодательством двухмесячный срок. В их числе: многоэпизодность, сложность формирования доказательственной базы с большим объёмом подлежащих исследованию документов, имеющих доказательственное значение; а также необходимость проведения значительного объёма следственных действий.
Председатель СК России обозначил значимость взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и сопровождение расследуемых в следственных органах СК России уголовных дел: «Своевременный обмен значимой информацией способствует не только получению новых доказательств, но и пресечению действий, направленных на сокрытие и уничтожение следов преступлений, и предотвращению давления на свидетелей и потерпевших с целью изменения показаний. В рамках создаваемых следственно-оперативных групп принимаются исчерпывающие меры, направленные на оптимизацию работы и интеграцию совместных усилий по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории».
Иван Носкевич подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с РФ, в том числе и в рамках уже устоявшегося трехстороннего формата — заседаний коллегий следственных комитетов России, Беларуси и Армении. «Конструктивный диалог, эффективное сотрудничество, а также обмен практикой следственных органов двух стран, безусловно, привносит существенный вклад в развитие методик нашей работы», — сказал он.
По итогам встречи российские и белорусские следователи положительно оценили результаты переговоров и их практическую пользу.