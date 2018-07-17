Бастрыкин обсудил с белорусским коллегой вопросы противодействия коррупции

Стороны обсуждали, как наладить эффективное сотрудничество «в части противодействия коррупции с учетом имеющейся практики оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Отмечается, что перед началом встречи главы следственных органов двух стран обменялись мнениями о завершившемся накануне в России чемпионате мира по футболу. Иван Носкевич рассказал, что внимательно следил за каждым футбольным матчем. При этом глава белорусского СК высоко оценил организацию турнира российской стороной.

Александр Бастрыкин , открывая встречу, выразил белорусскому коллеге признательность за возможность обсудить деятельность следственных комитетов России и Беларуси Глава СК России отметил, что такая противоправная деятельность, как коррупция, подрывает основы эффективного функционирования государства и его институтов, поступательного развития гражданского общества, устойчивого повышения уровня жизни и благосостояния населения.

При этом Бастрыкин озвучил некоторые причины, из-за которых следствие по коррупционным преступлениям может превысить установленный российским уголовно-процессуальным законодательством двухмесячный срок. В их числе: многоэпизодность, сложность формирования доказательственной базы с большим объёмом подлежащих исследованию документов, имеющих доказательственное значение; а также необходимость проведения значительного объёма следственных действий.

Председатель СК России обозначил значимость взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и сопровождение расследуемых в следственных органах СК России уголовных дел: «Своевременный обмен значимой информацией способствует не только получению новых доказательств, но и пресечению действий, направленных на сокрытие и уничтожение следов преступлений, и предотвращению давления на свидетелей и потерпевших с целью изменения показаний. В рамках создаваемых следственно-оперативных групп принимаются исчерпывающие меры, направленные на оптимизацию работы и интеграцию совместных усилий по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории».

Иван Носкевич подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с РФ, в том числе и в рамках уже устоявшегося трехстороннего формата — заседаний коллегий следственных комитетов России, Беларуси и Армении . «Конструктивный диалог, эффективное сотрудничество, а также обмен практикой следственных органов двух стран, безусловно, привносит существенный вклад в развитие методик нашей работы», — сказал он.

По итогам встречи российские и белорусские следователи положительно оценили результаты переговоров и их практическую пользу.