Расплата за воду: свердловские депутаты одобрили «золотые» скважины

Если на профильном комитете 10 июля законопроект вызвал бурное обсуждение — ряд депутатов выразили резкое недовольство его принятием, то на заседании ЗакСо парламентарии поддержали документ без лишних вопросов.

По данным министерства природных ресурсов, на территории Среднего Урала находится 1 753 садоводческих товарищества, и почти все они бурят скважины для собственных нужд бесконтрольно. Поправки обязывают садоводческие объединения получать разрешение на пользование скважинами. По мнению чиновников, лицензия позволит государству контролировать соблюдение правил добычи подземных вод и качество самой воды. При этом все расходы по оформлению документов, которые могут исчисляться сотнями тысяч рублей, придется нести садоводам. Стоит отметить, что частные скважины на одно хозяйство пока под такие меры регулирования не подпадают.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Однако правительство дало садоводам отсрочку — они могут пользоваться участками недр без лицензии до 1 января 2020 года. Кроме того, их освободят от уплаты госпошлины за получение лицензии в том случае, если они обратятся за ее получением до 1 января 2020 года.

По словам депутата Вячеслава Вегнера, этот закон — финансовая удавка для товариществ. «Лицензия предполагает разработку санитарно-защитной зоны, обследование территории, подготовку документов. Скважина — питьевой водоем, к которому предъявляются определенные требования. Все это будет стоить порядка миллиона рублей. Возьмите небольшое товарищество на 20, 30 садов и разделите на них этот миллион. Кроме того, будут проводиться ежегодные проверки, за которые также придется платить садоводам», — рассказал парламентарий агентству.

Закон еще не вступил в силу, но уже высказываются предположения о том, что садоводы просто будут переводить общественные скважины в статус частных, к которым подобные требования пока не предъявляются.