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В Петербурге на 13 млн оштрафовали забывчивых строителей
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В Петербурге на 13 млн оштрафовали забывчивых строителей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге оштрафовали несколько строительных компаний на 13 млн рублей, сообщает ГАТИ.
Организации получили крупные штрафы за то, что не восстановили территории, после того как провели там земляные работы и дорожный ремонт. За нарушение правил благоустройства инспекция оштрафовала их на сумму 12 миллионов 965 тысяч рублей.
«Забыли» убрать после себя несколько крупных компаний. Одна — после текущего ремонта дорог на ул. Коли Томчака от Лиговского пр. до Рощинского ул., пр. Юрия Гагарина от Благодатной ул. до Московского шоссе и ул. Бассейной от ул. Кубинской до Витебского пр.
Другая организация разместила временное ограждение строительной площадки около дома 15 по Черниговской улице. Однако оно не соответствуют требованиям Правил благоустройства. Так периметр ограждения частично не замкнут, нет сигнальных фонарей красного цвета и т.п.
Еще одни строители самовольно проложили электрокабель и на пр. Наставников, д. 25, к.1 и д. 21. После чего лишь частично восстановили разрытую территорию. Всех нарушителей оштрафовали на крупные суммы.
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