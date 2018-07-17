Священник-байкер проедет через Удмуртию в рамках мотопробега «Путями Твоими»

Челябинск . Байкер отец Иоанн из Челябинска в рамках мотопробега «Путями Твоими» посетит Воткинск . Всего в маршрутном списке священника 12 городов. Об этом говорится в группе «Православные мотоциклисты» в соцсети Вконтакте.

Всего отцу предстоит преодолеть 7500 км за две недели.

Цель мотопробега — привлечь внимание населения к проблемам духовенства глубинки. Байкеры хотят снять документальный фильм о самом приключении и о нуждах православных приходов отдаленных мест.

«Во время мотопробега планируется посещение действующих православных храмов по маршруту, сослужение Литургий, посещение разрушенных в годы лихолетья православных храмов и служение молебнов», — пишут организаторы в группе «Поп на мото».

В каждом крупном городе путешественника встретят другие представители православного духовенства. Желающие смогут на время присоединиться к мотопробегу.

Отец Иоанн — в миру Иван Карабидович — подсчитал, что стоимость такого путешествия составит 200 тыс. рублей.