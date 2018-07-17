Священник-байкер проедет через Удмуртию в рамках мотопробега «Путями Твоими» 

Челябинск. Байкер отец Иоанн из Челябинска в рамках мотопробега «Путями Твоими» посетит Воткинск. Всего в маршрутном списке священника 12 городов. Об этом говорится в группе «Православные мотоциклисты» в соцсети Вконтакте.
Мотопробег стартовал от храма Александра Невского на Алом Поле в Челябинске в ночь с 15 на 16 июля. Священник-байкер проедет по пути Челябинск — Воронеж — Севастополь — Симферополь — Белгород — Старый Оскол — Задонск — Москва — Владимир — Киров — Воткинск — Екатеринбург — Челябинск.
Всего отцу предстоит преодолеть 7500 км за две недели.
Цель мотопробега — привлечь внимание населения к проблемам духовенства глубинки. Байкеры хотят снять документальный фильм о самом приключении и о нуждах православных приходов отдаленных мест.
«Во время мотопробега планируется посещение действующих православных храмов по маршруту, сослужение Литургий, посещение разрушенных в годы лихолетья православных храмов и служение молебнов», — пишут организаторы в группе «Поп на мото».
В каждом крупном городе путешественника встретят другие представители православного духовенства. Желающие смогут на время присоединиться к мотопробегу.
Отец Иоанн — в миру Иван Карабидович — подсчитал, что стоимость такого путешествия составит 200 тыс. рублей.