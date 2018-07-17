Ещё
Священник-байкер проедет через Удмуртию в рамках мотопробега «Путями Твоими»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священник-байкер проедет через Удмуртию в рамках мотопробега «Путями Твоими» 

ИА «Сусанин» 19 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Челябинск. Байкер отец Иоанн из Челябинска в рамках мотопробега «Путями Твоими» посетит Воткинск. Всего в маршрутном списке священника 12 городов. Об этом говорится в группе «Православные мотоциклисты» в соцсети Вконтакте.
Мотопробег стартовал от храма Александра Невского на Алом Поле в Челябинске в ночь с 15 на 16 июля. Священник-байкер проедет по пути Челябинск — Воронеж — Севастополь — Симферополь — Белгород — Старый Оскол — Задонск — Москва — Владимир — Киров — Воткинск — Екатеринбург — Челябинск.
Всего отцу предстоит преодолеть 7500 км за две недели.
Цель мотопробега — привлечь внимание населения к проблемам духовенства глубинки. Байкеры хотят снять документальный фильм о самом приключении и о нуждах православных приходов отдаленных мест.
«Во время мотопробега планируется посещение действующих православных храмов по маршруту, сослужение Литургий, посещение разрушенных в годы лихолетья православных храмов и служение молебнов», — пишут организаторы в группе «Поп на мото».
В каждом крупном городе путешественника встретят другие представители православного духовенства. Желающие смогут на время присоединиться к мотопробегу.
Отец Иоанн — в миру Иван Карабидович — подсчитал, что стоимость такого путешествия составит 200 тыс. рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
В России может появиться новая памятная дата На АЗС разрешат продавать алкоголь В столице Удмуртии прошел Форум партнеров «Уралэнерго»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде135
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа27
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17341
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение