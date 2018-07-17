«Вертолеты России» обучат молодых инженеров управлению проектами

Целью факультета является повышение уровня знаний и навыков молодых специалистов в области программно-проектного управления. Сотрудники «Вертолетов России» прочитают для слушателей лекции, посвященные инструментам создания инноваций, расскажут об управлении сложными изделиями, а также безбумажных процессах проектирования и подготовки производства.

Холдинг «Вертолеты России» на форуме представляют порядка 40 сотрудников от 8 предприятий. «Участие в образовательной программе форума позволяет нам не только поделиться накопленными компетенциями в такой высокотехнологичной сфере промышленности как авиастроение, но и привлечь в отрасль молодые кадры. Уверен, что слушатели факультета приобретут новые знания и идеи, которые будут применять на практике», — подчеркнул генеральный директор холдинга Андрей Богинский