«Вертолеты России» обучат молодых инженеров управлению проектами 

Холдинг «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) организуют совместный образовательный факультет «Управление проектами» в рамках международного молодежного промышленного форума «Инженеры Будущего-2018», который проходит с 10 по 21 июля в Ульяновской области.
Целью факультета является повышение уровня знаний и навыков молодых специалистов в области программно-проектного управления. Сотрудники «Вертолетов России» прочитают для слушателей лекции, посвященные инструментам создания инноваций, расскажут об управлении сложными изделиями, а также безбумажных процессах проектирования и подготовки производства.
Холдинг «Вертолеты России» на форуме представляют порядка 40 сотрудников от 8 предприятий. «Участие в образовательной программе форума позволяет нам не только поделиться накопленными компетенциями в такой высокотехнологичной сфере промышленности как авиастроение, но и привлечь в отрасль молодые кадры. Уверен, что слушатели факультета приобретут новые знания и идеи, которые будут применять на практике», — подчеркнул генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
VII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры Будущего-2018» проходит с 10 по 21 июля в Ульяновской области. Всего в мероприятии примут участие более 1300 молодых инженеров со всей России. Образовательный блок форума наполняют программы корпоративных университетов и российских предприятий промышленного комплекса. Он формируется более чем 60 российскими компаниями, а также ведущими техническими вузами страны.
Организаторами форума выступают Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.