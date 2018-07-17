В столице пройдет XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы 

Для всех абитуриентов, студентов, магистров и аспирантов этой осенью XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд».
XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.
Конкурс проводится в целях вовлечения молодежи в сферу социального творчества, нравственного и гражданско-патриотического воспитания; предоставления молодым людям возможности внести свой вклад в развитие социальной рекламы в Российской Федерации.
Основные темы конкурса:
— «Вместе против коррупции»
— «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого»
— «Ответственный донор»
— «Доступная и качественная медицина»
— «Молодежь за безопасность дорожного движения».
Номинации конкурса:
— Социальный плакат;
— Социальный ролик.
Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2018 года.
Организатором и федеральной дирекцией конкурса выступает Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении: http://tvoykonkurs.ru/about/docs.