Ещё
В столице пройдет XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице пройдет XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы 

Префектура САО города Москвы 24 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Для всех абитуриентов, студентов, магистров и аспирантов этой осенью XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд».
XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.
Конкурс проводится в целях вовлечения молодежи в сферу социального творчества, нравственного и гражданско-патриотического воспитания; предоставления молодым людям возможности внести свой вклад в развитие социальной рекламы в Российской Федерации.
Основные темы конкурса:
— «Вместе против коррупции»
— «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого»
— «Ответственный донор»
— «Доступная и качественная медицина»
— «Молодежь за безопасность дорожного движения».
Номинации конкурса:
— Социальный плакат;
— Социальный ролик.
Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2018 года.
Организатором и федеральной дирекцией конкурса выступает Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении: http://tvoykonkurs.ru/about/docs.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В районе Ховрино ведутся работы по реконструкции контейнерных площадок В Головинском районе проведут работы по озеленению В Бескудниковском районе продолжаются работы по благоустройству
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде143
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17346
В Петербурге прогремел взрыв
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение