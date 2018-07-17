В столице пройдет XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы

Для всех абитуриентов, студентов, магистров и аспирантов этой осенью XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд».

XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.

Конкурс проводится в целях вовлечения молодежи в сферу социального творчества, нравственного и гражданско-патриотического воспитания; предоставления молодым людям возможности внести свой вклад в развитие социальной рекламы в Российской Федерации

Основные темы конкурса:

— «Вместе против коррупции»

— «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого»

— «Ответственный донор»

— «Доступная и качественная медицина»

— «Молодежь за безопасность дорожного движения».

Номинации конкурса:

— Социальный плакат;

— Социальный ролик.

Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2018 года.

Организатором и федеральной дирекцией конкурса выступает Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении: http://tvoykonkurs.ru/about/docs.