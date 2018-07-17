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Руденя: работникам Ржевского завода в ближайшие месяцы вернут все долги по зарплате
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Руденя: работникам Ржевского завода в ближайшие месяцы вернут все долги по зарплате 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Работники Ржевского краностроительного завода в ближайшие месяцы в полном объеме получат заработную плату, задолженность по которой составляет около 90 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Задолженность гасится и предыдущими владельцами, и инвестором, который пришел. Переговоры находятся на финальной стадии… Мы надеемся, что в ближайшие несколько месяцев эта задолженность будет погашена полностью", — сказал он.
По словам главы региона, большинство работников, которым задолжало предприятие, уже уволились. «Владельцы бизнеса, которые допустили такую задолженность, готовы идти на сотрудничество, готовы погасить ее, но только после того, как оформят отношения с новым инвестором. Осложняется дело тем, что там несколько акционеров, и один их них постоянно проживает за рубежом», — уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что работникам Ржевского краностроительного завода в июне выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате. Правительство Тверской области согласовывает ключевые позиции инвестиционного соглашения между собственниками ОАО «Ржевский краностроительный завод» (РКЗ) и компанией-инвестором ООО «НТС-Лидер», формируется перечень имущественных объектов предприятия, подлежащих передаче инвестору в рамках соглашения, определяется порядок и сроки этой процедуры. Сразу же после заключения сделки будет произведено погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия в полном объеме.
Инвестор ООО «НТС-Лидер» намерен запустить на Ржевском заводе производство электросварных труб с инвестициями 2,8 млрд рублей.
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