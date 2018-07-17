Почему транспорт на Кубани и в Крыму переводят с бензина на газ

Общественный транспорт Крыма переходит на газ по программе некоммерческого лизинга, утвержденной правительством РФ 30 декабря 2014 года. Льготная ставка по этой программе — 7,9 процента на пять лет с нулевым авансовым платежом. Главное условие — экологичность транспорта. Поэтому по ней можно купить только автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы и трамваи. Технику закупает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) по договору с властями либо транспортными предприятиями Крыма и Севастополя . Общая стоимость — 11,5 миллиарда рублей, из которых почти пять миллиардов — средства федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, еще 6,5 миллиарда рублей должны поступить в виде лизинговых платежей, которые будут реинвестированы в покупку транспорта для Крыма, 1,6 миллиарда рублей — заемные средства.

Керчи. Республика Крым в 2015 — 2016 году закупила 140 автобусов российского производства, работающих на компримированном (сжатом) природном газе метане. Они переданы муниципальным предприятиям Симферополя

Но даже несмотря на льготную ставку, лизинговые автобусы в 2017 году принесли 228 миллионов рублей убытков. По словам директора ГУП РК «Крымавтотранс» Игоря Коробчука, нагрузку по лизинговым платежам несет республиканский бюджет, а не эксплуатирующие предприятия. А у них часть выручки уходит мимо кассы, да к тому же новые автобусы по полгода простаивали из-за отсутствия заправок и водителей. Несмотря на это, «Крымавтотранс» рассчитывает купить еще 250 автобусов.

Севастополь в 2016 году купил 90 газовых автобусов «Бравис» средней вместимости, а в 2017-м — 25 больших «Нефазов». В марте 2018-го ГУП «Севэлектроавтотранс» подписал с ГТЛК новый контракт на поставку еще 150 автобусов стоимостью 1,964 миллиарда рублей. Они будут поступать по 50 единиц в 2018, 2019 и 2020 году.

Как и в Крыму, транспортники Севастополя не смогли заработать достаточно для погашения лизинговых платежей. В прошлом году губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников попросил у Федерации субсидию 2,4 миллиарда рублей на пять лет, чтобы расплатиться с долгами.

Между тем «Брависы» обошлись Севастополю в 650 миллионов рублей (в среднем 7,2 миллиона за единицу с учетом автостраховки, доставки, налогов и вознаграждения лизинговой компании). Автобусы по новому контракту стоят почти в два раза дороже, 13,1 миллиона рублей за единицу.

Как рассказал «РГ» начальник отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта Севастополя Анатолий Терещенко, с июля 2016 года производители техники на газомоторном топливе получают субсидии из федерального бюджета, благодаря чему покупателю обеспечена скидка несколько миллионов рублей за один автобус. Но несмотря на это, стоимость автобусов по лизинговой программе стала выше.

— Обслуживание газового оборудования обходится несколько дороже бензиновой установки, но в то же время заправка газом стоит в два раза дешевле, — говорит Терещенко. — Новые автобусы оснащены по последнему требованию безопасности и комфорта пассажиров, доступности для маломобильных людей. «Севэлектроавтотранс» высоко оценивает их в эксплуатации.

На полуострове насчитывается более 20 газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которых должно было с лихвой хватить для заправки новых автобусов. Но на практике их мощности не хватало, поэтому транспорт месяцами простаивал. К примеру, весь газовый автопарк Севастополя заправляется метаном на одной АГНКС. Еще год назад городские власти сетовали, что на заправку одного автобуса уходит 40 минут, и даже в круглосуточном режиме заполнить баки всех машин невозможно. Поэтому была подана заявка в ГТЛК на покупку двух газовых заправок — передвижной и стационарной.

В этом году ГУП «Севэлектроавтотранс» подписал госконтракт с той же АГНКС на поставку 8500 кубометров метана в сутки. Партия 2,55 миллиона кубометров обошлась предприятию в 45,9 миллиона рублей (18 рублей за кубометр). Проблема с нехваткой газомоторного топлива решена, заверили чиновники.

К автобусам с газовыми двигателями стали присматриваться и частники: несколько единиц техники на метане уже закуплены перевозчиками Севастополя.

Краснодарском крае на газ сейчас переводят как общественный транспорт, так и сельхозтехнику. По данным администрации региона, в ближайшее время планируется докупить еще 170 пассажирских автобусов к уже приобретенным ранее 514. Что же касается машин сельскохозяйственного назначения, то в мае текущего года в Павловском районе открыта автогазозаправочная станция, обслуживающая технику местного фермерского хозяйства.

Как выяснилось, на начальном этапе фермеры будут использовать передвижной автозаправщик, который способен развозить топливо в радиусе 50 километров. В перспективе КФХ планирует построить свою АГЗС и перевести всю технику на газ.

По словам специалистов, экономический эффект от такого перехода налицо. Ведь срок производства передвижной автогазозаправочной станции в несколько раз меньше, чем стационарной. При этом два автозаправщика способны полностью обеспечить потребность в топливе всех автомобилей КФХ. Так, заправщик рассчитан на обслуживание 40 — 50 единиц техники в день, а продолжительность одной заправки составляет всего 10 — 15 минут.

Немаловажно, что газовое топливо в несколько раз дешевле: один кубометр природного газа на автозаправке обойдется около 14 рублей. К тому же, если фермерскому хозяйству подобный проект не по средствам, всегда есть возможность скооперироваться и приобрести одну станцию на несколько КФХ. Плюс, как заметили аграрии, газомоторное топливо позволяет значительно увеличить срок работы техники.

В результате, как посчитали специалисты отрасли, при переводе 100 единиц сельхозтехники на газ суммарная ежегодная экономия может составить 186 миллионов рублей.

Поддерживают инициативу и региональные власти. Причем чиновники даже обещают материально помочь в этом процессе.

— Со своей стороны, мы готовы разработать механизм, который поможет компенсировать часть затрат за перевод техники на газомоторное топливо, — сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев . — Я уже поручил краевому министерству сельского хозяйства подготовить предложения.

Правда, по словам самих фермеров, есть и подводные камни.

— Мы уже давно перевели весь автотранспорт предприятия на газовое топливо. Экономия очевидна. Но, конечно, одно дело перевести на газ автомобиль и совсем другое — импортный комбайн. Тут придется поломать голову. Нужно заводское оборудование. Тогда можно будет говорить о переводе всей техники, — рассказывает директор ФГУП РПЗ «Красноармейский» Владимир Кизинек.

Комментарий

Виктор Костюков, ведущий аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор»:

— Считаю, что переводить транспорт на компримированный природный газ целесообразно для общественного транспорта в городах-миллионниках, где экологические проблемы заставляют это сделать как можно быстрее. Здесь даже не стоит вопрос окупаемости затрат, поскольку это напрямую касается здоровья людей. Удивляюсь лишь нерасторопности региональных властей в этом важном для граждан вопросе. Что до личного транспорта и сельхозуборочной техники с применением сжиженного углеводородного газа и его смесей, то сначала следует развивать инфраструктуру. В первую очередь, заводам нужно выпускать больше автомобилей и сельхозтехники с гибридными моторами. Теперь о ценах. Сегодня литр газа на АЗС примерно вдвое дешевле литра бензина. Но это сегодня. Если же потребление будет увеличиваться, то за спросом вырастут и цены. Этот риск следует учитывать и знать, что цены рынок формирует не по себестоимости, а по спросу. Переход большого количества транспорта на газ никак не повлияет на цену жидкого топлива — ее определяют налоги.