На 2-м Новоподмосковном переулке идет капитальный ремонт дорог

В границах территории Войковского района города Москвы на объекте дорожного хозяйства: 2-й Новоподмосковный переулок проводятся работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия.

В рамках данных работ планируется замена асфальтобетонного покрытия большими картами на площади 6 535 кв.м. замена тротуара на площади 3 697 кв.м. и ремонту бордюрного камня 1 237 п.м. на протяжении всего проезда.

Работы ведутся силами подрядной организации ООО «АККОРД-СПЕЦСТРОЙ» по заказу ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы.

В настоящее время проводится замена бортового камня.