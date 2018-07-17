Аэропорт «Домодедово» обновил 17 сканеров бесконтактного досмотра пассажиров

Московский аэропорт «Домодедово» перешел на новое поколение сейфскаутов — специального оборудования для проведения бесконтактного досмотра пассажиров, до версии Provision ATD были обновлены 17 сканеров, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Техника позволяет за 3 секунды провести сканирование и в автоматическом режиме обнаружить скрытые на теле человека предметы из различных материалов: металла, жидкости, резины, проволоки, порошка, пластики, керамики и других.

«Обновленное оборудование соответствует международным стандартам по обеспечению приватности пассажиров. Согласно им, при прохождении через сейфскаут не воспроизводится изображение тела пассажиров. Теперь инспектор видит на экране стандартизированный обезличенный силуэт, на котором система при необходимости выделяет зоны для проведения дополнительного тактильного досмотра», — говорится в материале.

Кроме того, оборудование безопасно для беременных женщин и детей.

Аэропорт «Домодедово» первым в московском авиаузле внедрил сейфскауты в 2007 году. Это задало новый стандарт в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров.