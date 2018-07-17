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УК из Балашихи и Раменского района привели в порядок межпанельные швы и фасады домов
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УК из Балашихи и Раменского района привели в порядок межпанельные швы и фасады домов 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Управляющие компании Балашихи и поселка Раменского района в полном объеме исполнили предписания Госжилинспекции Московской области, касающиеся ремонта межпанельных швов и фасадов многоквартирных домов, сообщается на сайте ведомства.
В доме №12 по улице Пушкина в Железнодорожном микрорайоне Балашихи была выявлена негерметичность стыков межпанельных швов. Из-за этого промокала наружная часть стены в районе квартиры автора обращения в Госжилинспекцию.
«Управляющей компании «Квартал-2005» дали два месяца на устранение нарушений. Коммунальщики вскрыли участки МПШ в местах возникновения влажных пятен, заменили пришедший в негодность утеплитель и заново произвели герметизацию. Заодно отремонтировали и прилегающую к шву кровлю подъездного козырька», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
В доме №52 по Полевой улице в поселке Удельная Раменского района управляющая компания «ЖКХ-Сервис+» провела ремонт фасада. Инспекторы выявили здесь разрушение штукатурного и окрасочного слоя.
В обоих случаях управляющие организации были оштрафованы на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства об энергосбережении.
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