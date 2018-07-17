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ЦБ: в сфере кредитования малого и среднего бизнеса произошел перелом
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ЦБ: в сфере кредитования малого и среднего бизнеса произошел перелом 

Банки.ру 23 минуты назад
В сфере кредитования малого и среднего бизнеса произошел перелом, средние ставки впервые опустились ниже 10%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Что важно, произошел перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2015—2016 годах кредитование сильно просело, а сейчас кредитование малому и среднему бизнесу растет быстрее, чем в целом кредитование предприятиям, — 6,9%. Это неплохо, и впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. То есть уже меньше 10% в среднем», — сказала она.
В среднем предприятия получают кредиты по ставкам на уровне 9,95%.
«И здесь очень многое зависит от прозрачности малого и среднего бизнеса, потому что часть из них в тени и для банков они не очень понятны. Но мы и своё регулирование настраиваем так, чтобы банкам было более выгодно кредитовать, в том числе малый и средний бизнес. И так как нас беспокоит структура кредитов (в целом кредиты растут), хотелось бы, чтобы больше росли кредиты, которые идут на развитие производства, на инвестиционные проекты», — заключила Набиуллина.
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