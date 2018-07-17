Технологии искусственного интеллекта и блокчейна могут ввести в процедуру строительной экспертизы Москвы

Система экспертизы в строительстве может начать работать с использованием технологий искусственного интеллекта и блокчейна, сообщил на Московском урбанистическом форуме — 2018 глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

«К примеру, есть система экспертизы в строительстве. Что это такое? Ты сдаешь проект по каким-то сметам, дальше организации проверяют соответствие твоего проекта сметам и так далее. Это делает человек. В принципе, научить машину делать это — элементарно просто. Здесь сочетание двух вещей: искусственного интеллекта и блокчейна. Один будет знать, как работает алгоритм сравнения экспертной цены с проектом, а вторая технология нужна, чтобы не было подделки или взлома», — пояснил А. Ермолаев.

Он добавил, что сейчас активно обсуждается перевод разного рода государственных систем на работу с блокчейном.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.