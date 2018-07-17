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Первый футбольный стадион с искусственным покрытием откроется в Рузском округе к октябрю
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Первый футбольный стадион с искусственным покрытием откроется в Рузском округе к октябрю 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
В поселке Тучково Рузского городского округа в Подмосковье до конца сентября планируют открыть футбольный стадион с искусственным покрытием, стадион станет первым подобным спортивным объектом в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Как пояснил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, по многочисленным просьбам жителей поселок Тучково год назад включили в областную программу строительства стадионов с искусственным футбольным покрытием.
«Новый стадион разместится на Силикатном. Проверил, как завершаются работы. Сейчас готова песчаная подушка, смонтировано электричество, до конца сентября у нас будет первый в округе стадион с искусственным футбольным покрытием», — сказал Тарханов во время проверки хода работ по возведению объекта.
Он также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за возможность строительства первого в округе футбольного стадиона с искусственным покрытием.
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