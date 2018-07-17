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Макрогузова и Холомина разгромили Бочарову и Воронину на старте ЧЕ-2018
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Макрогузова и Холомина разгромили Бочарову и Воронину на старте ЧЕ-2018 

Чемпионат.com 26 минут назад
В четырёх городах Нидерландов стартовал чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом туре группового этапа в двух партиях обыграли своих соотечественниц Марию Бочарову и Марию Воронину со счётом 2:0 (21:8, 21:10).
Во втором туре Холомина и Макрогузова встретятся с чешками Мартиной Боннеровой и Саркой Накладаловой, а Бочарова и Воронина сразятся с представительницами Нидерландов Джой Стуббе и Марлин Рэймонд-ван Йерсель.
Женские соревнования в рамках чемпионата Европы завершатся 21 июля.
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