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Макрогузова и Холомина проиграли в первом раунде плей-офф ЧЕ-2018
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Макрогузова и Холомина проиграли в первом раунде плей-офф ЧЕ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в стартовом раунде плей-офф в двух партиях потерпели поражение от представительниц Чехии Барборы Германновой и Маркеты Слуковой со счётом 0:2 (17:21, 34:36).
За выход в четвертьфинал соревнований чешский дуэт поспорит с Риикой Лехтонеен и Нииной Ахтиайнен из Финляндии.
В 1/8 финала чемпионата Европы сыграет только одна российская пара — Евгения Уколова и Екатерина Бирлова.
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