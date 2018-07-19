Макрогузова и Холомина проиграли в первом раунде плей-офф ЧЕ-2018 

В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в стартовом раунде плей-офф в двух партиях потерпели поражение от представительниц Чехии Барборы Германновой и Маркеты Слуковой со счётом 0:2 (17:21, 34:36).
За выход в четвертьфинал соревнований чешский дуэт поспорит с Риикой Лехтонеен и Нииной Ахтиайнен из Финляндии.
В 1/8 финала чемпионата Европы сыграет только одна российская пара — Евгения Уколова и Екатерина Бирлова.