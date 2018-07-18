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Бочарова и Воронина потепели второе поражение на ЧЕ по пляжному волейболу
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Бочарова и Воронина потепели второе поражение на ЧЕ по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина в матче второго тура группового этапа потерпели поражение от представительниц Нидерландов Джой Стуббе и Марлин Рэймонд-ван Йерсель со счётом 0:2 (17:21, 17:21). Для россиянок это второй проигрыш кряду. Голландки одержали вторую победу.
В третьем туре Бочарова и Воронина встретятся с чешками Мартиной Боннеровой и Саркой Накладаловой.
Женские соревнования в рамках чемпионата Европы завершатся 21 июля.
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