Бочарова и Воронина потепели второе поражение на ЧЕ по пляжному волейболу

В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Мария Бочарова Мария Воронина в матче второго тура группового этапа потерпели поражение от представительниц Нидерландов Джой Стуббе и Марлин Рэймонд-ван Йерсель со счётом 0:2 (17:21, 17:21). Для россиянок это второй проигрыш кряду. Голландки одержали вторую победу. В третьем туре Бочарова и Воронина встретятся с чешками Мартиной Боннеровой и Саркой Накладаловой. Женские соревнования в рамках чемпионата Европы завершатся 21 июля.