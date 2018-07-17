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Петербургский горизбирком может возглавить федеральный инспектор
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Петербургский горизбирком может возглавить федеральный инспектор 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Горизбирком Санкт-Петербурга может возглавить федеральный инспектор Виктор Миненко, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, кандидатуру Миненко уже одобрили представители полпредства по СЗФО, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, вице-губернатор Константин Серов и зампред Центризбиркома Николай Буров.
Федеральный инспектор станет членом избиркома, а решать вопрос о назначении его на место главы ведомства будут уже члены комиссии путем тайного голосования.
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