Петербургский горизбирком может возглавить федеральный инспектор

Горизбирком Санкт-Петербурга может возглавить федеральный инспектор Виктор Миненко, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Федеральный инспектор станет членом избиркома, а решать вопрос о назначении его на место главы ведомства будут уже члены комиссии путем тайного голосования.