Вторая волна пика активности клещей в Нижегородской области ожидается в сентябре

Пик активности клещей в Нижегородской области в настоящее время пошел на спад. Однако, успокаиваться рано: в сентябре ожидается вторая волна. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Наталия Кучеренко на пресс-конференции 17 июля.

Напомним, первый случай нападения клеща был зарегистрирован в этом году в начале апреля в одной из деревень Гагинского района. За первый же месяц от укусов паразитов пострадали 17 нижегородцев. Сейчас, по словам Наталии Кучеренко, такие случаи единичны.

«В связи с тем, что первые дни лета были холодными, пик присасывания клещей пришелся на более позднее время. Традиционно наибольшее количество таких случаев происходит в северных районах Нижегородской области, однако, они фиксируются и в других», — отметила Кучеренко.

Она также напомнила о мерах профилактики, которые необходимо применять, отправляясь на природу. Следует отдавать предпочтение одежде светлых тонов с длинными рукавами и прилегающими манжетами, не пренебрегать головным убором, использовать репелленты. Во время прогулки по лесу каждые 15 — 20 минут стоит осматривать себя и детей.

«Существует также такая специфическая мера профилактики, как вакцинация. Ежегодно мы прививаем тех людей, которые наиболее подвержены заражению клещевым вирусным энцефалитом. Это те специалисты, чья работа связана с длительным пребыванием на природе — лесничие, газовщики, топографы. Но сделать эту прививку может любой человек. Правда, обращаться необходимо заранее — в январе или феврале, чтобы к сезону успеть получить все дачи вакцины», — подчеркнула Наталия Кучеренко.

Напомним, нижегородские парки обработали от клещей.