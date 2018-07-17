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На набережной в Уфе запретили шуметь
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На набережной в Уфе запретили шуметь 

ГОРОБЗОР.РУ 26 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе на набережной возле этно-парка «Ватан» установили таблички из светоотражающего материала, запрещающие нарушать тишину и покой. Они расположены на склонах амфитеатра парка и на набережной Белой, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Установить такого рода таблички было решено после жалоб жителей окрестных домов на компании людей, собиравшихся на набережной. Сотрудники управления общественной безопасности, отдела полиции и дружинники стали проводить регулярные рейды, патрулируя местность до 4 часов утра. За два неполных месяца к административной ответственности за нарушение покоя было привлечено 75 граждан.
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