На набережной в Уфе запретили шуметь

Уфе на набережной возле этно-парка «Ватан» установили таблички из светоотражающего материала, запрещающие нарушать тишину и покой. Они расположены на склонах амфитеатра парка и на набережной Белой, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Установить такого рода таблички было решено после жалоб жителей окрестных домов на компании людей, собиравшихся на набережной. Сотрудники управления общественной безопасности, отдела полиции и дружинники стали проводить регулярные рейды, патрулируя местность до 4 часов утра. За два неполных месяца к административной ответственности за нарушение покоя было привлечено 75 граждан.

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