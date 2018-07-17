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Профсоюзы отменяют митинг
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Профсоюзы отменяют митинг 

ТВ-МИГ 26 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото absoluttv.ru  Владимирское областное объединение профсоюзов отменило митинг против повышения пенсионного возраста. Напомню, что труженики собирались выйти сегодня в 17:00 на Соборную площадь, что сказать «Нет» планам правительства по увеличению пенсионного возраста, однако в администрации города не согласовали митинг и отправили недовольных в городской гайд-парк.
В объединении профсоюзов пояснили, что гайд-парк им не подходит, т.к. на акцию обещало выйти более 10 тысяч горожан. Кандидат в губернаторы Максим Шевченко уже сделал громкое заявление и назвал профсоюзы «трусами». Отмечу, он хотел принять участие в этом митинге и выступить с жесткой критикой к правительству.
Напомню, что на время проведения чемпионата мира по футболу в России действовал запрет на митинги и демонстрации, однако профсоюзы провели свой «молчаливый» пикет в гайд-парке. Председатель объединения Надежда Сухарникова тогда осталась недовольна проведением пикета и заявляла, что профсоюзы пойдут до конца, чтобы им разрешили проведение митингов в заявленных местах.
Сейчас Надежда Сухарникова находится в отпуске, дозвониться до нее невозможно.
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