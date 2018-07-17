Ещё
Заммэра: Большую кольцевую линию метро Москвы замкнут в 2022-2023 годах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заммэра: Большую кольцевую линию метро Москвы замкнут в 2022-2023 годах 

РИА Недвижимость 29 минут назад
МОСКВА, 17 июля — РИА Недвижимость. Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве завершится в 2022-2023 годах, заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Это уже неизбежно. В этом году мы уже открыли пять станций и до конца года сделаем ещё одну", — отметил он.
По словам Хуснуллина, в 2019 году начнут строить участок БКЛ от станции «Нижегородская» до «Лефортово».
На Большой кольцевой линии построят 31 станцию. Общая протяженность кольца составит около 69 километров.
РИА Недвижимость: последние новости
В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков Urban Group Куренной: прямая линия для дольщиков появится на сайте Генпрокуратуры РФ В Москве продают квартиру площадью немногим более 10 "квадратов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде141
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа27
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17346
В Петербурге прогремел взрыв
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение