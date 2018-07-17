Заммэра: Большую кольцевую линию метро Москвы замкнут в 2022-2023 годах

МОСКВА , 17 июля — РИА Недвижимость. Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве завершится в 2022-2023 годах, заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин

"Это уже неизбежно. В этом году мы уже открыли пять станций и до конца года сделаем ещё одну", — отметил он.

По словам Хуснуллина, в 2019 году начнут строить участок БКЛ от станции «Нижегородская» до «Лефортово».

На Большой кольцевой линии построят 31 станцию. Общая протяженность кольца составит около 69 километров.