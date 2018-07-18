«Рома» готова заплатить за Ареоля 20 миллионов евро, «ПСЖ» хочет 30

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареоля может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport.

«Рома» ведет переговоры о трансфере 25-летнего француза, который заменит в команде бразильца Алиссона.

По данным источника, стороны уже согласовали условия личного контракта, по которому зарплата вратаря в Риме составит три миллиона евро.

Однако договоренность между клубами пока не достигнута: «Рома» готова заплатить 20 миллионов, «ПСЖ» хочет 30. Агент Мино Райола сейчас обсуждает возможность сойтись на сумме в 25 миллионов.

Отметим, что Ареоля попросил клуб о трансфере после перехода в команду итальянца Джанлуиджи Буффона