«Рома» готова заплатить за Ареоля 20 миллионов евро, «ПСЖ» хочет 30 

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареоля может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport.
«Рома» ведет переговоры о трансфере 25-летнего француза, который заменит в команде бразильца Алиссона.
По данным источника, стороны уже согласовали условия личного контракта, по которому зарплата вратаря в Риме составит три миллиона евро.
Однако договоренность между клубами пока не достигнута: «Рома» готова заплатить 20 миллионов, «ПСЖ» хочет 30. Агент Мино Райола сейчас обсуждает возможность сойтись на сумме в 25 миллионов.
Отметим, что Ареоля попросил клуб о трансфере после перехода в команду итальянца Джанлуиджи Буффона.
Запасным вариантом для «Ромы» остается голкипер сборной Швеции и «Копенгагена» Робин Ольсен. Он может обойтись клубу значительно дешевле — за 12-15 миллионов.