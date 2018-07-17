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В Аркадаке «Водоканал» задолжал энергетикам более 10 миллионов рублей
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В Аркадаке «Водоканал» задолжал энергетикам более 10 миллионов рублей 

САРАТОВ24 36 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Не последняя, но одна из немногих колонок в Аркадаке рискует стать памятником местному водоканалу. Третий по счету владелец сетей накапливает долги перед энергетиками, повторяя ошибки предыдущих хозяев.
Денис Княгницкий, начальник Аркадакского клиентского офиса "Саратовэнерго":
"Договор энергоснабжения у нас с ними не заключен, плату они взимают с населения за водоснабжение. Электроэнергией пользуются. И это никому ничего не оплачивается, если все вкупе брать водоснабжение за потребленную электроэнергию — это где-то порядка 18 миллионов рублей".
Первые долги перед энергетиками появились несколько лет назад. За это время сменились три собственника сетей. Но никто из них за потребленную энергию — не платил. Не собирается этого делать и новое руководство. По крайней мере на вопросы журналистов здесь отвечать не собираются.
— Скажите пожалуйста директор у вас на месте?
— На объекте.
— На каком объекте?
— На прорыве.
— А когда будет?
— Не могу сказать.
Ответы на вопросы съемочная группа не получила и в местной администрации. Главы и его заместителей на месте тоже не оказалось. Прокомментировать ситуацию взялся чиновник из жилищно-коммунального хозяйства района. Но ответить на главный вопрос, почему предприятие деньги с горожан собирает, а долги перед энергетиками все равно растут — так и не смог.
Виктор Дворников, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Аркадакского района:
"Я могу сказать одно — администрацией проводится работа. Работа в каком плане — проводится оформление документации объекта водоснабжения и водоотведения и передача данных объектов облводресурсу. "
По словам энергетиков брать на себя ответственность никто не хочет. Однако местная администрация собственным постановлением признает Водоканал гарантирующим поставщиком. Но избавившись от проблемной организации избавиться от долгов не получится, подчеркивает руководство «Саратовэнерго».
Алексей Щербаков, генеральный директор компании «Саратовэнерго»:
"Саратовэнерго" дошло до областных властей, я имею в виду до прокуратуры областной и милиции, потому что я еще раз говорю — мы не остановимся. При этом сейчас задача будет стоять и правоохранителей местных привлечь к ответственности. Когда коллектив наш уже обратился к начальнику милиции аркадакской с просьбой повлиять на эту ситуацию ответ пришел, а чего вы от нас хотите? Ну, нет тарифа, ну, нет лицензии — дело-то житейское. Как мы их привлечем к ответственности если они монополисты?"
По словам энергетиков большие долги за электричество — частая проблема мелких водоканалов. Похожая ситуация в Балашове и Петровске. Но в этих городах удалось найти решение проблемы. А специалисты из Аркадака, отметили энергетики, даже не готовы обсуждать этот вопрос.
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