Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм в детском лагере «Мечта» 

В минувшую пятницу в «ФедералПресс» писали о жалобах родителей на детский лагерь «Мечта». В социальных сетях петербуржцы выкладывали фотографии с помещениями, в которых приходится отдыхать их детям. Так, ребятам предоставили грязные комнаты и давали некачественные продукты. Более того, сотрудники «Мечты» умалчивали от родителей то, что их дети болеют. Кроме того, петербуржцы переживали за состояние здоровья отдыхающих. Предполагается, что в условиях антисанитарии их дети могли подцепить инфекционное заболевание. Сейчас стало известно, что из-за многочисленных жалоб на «Мечту» обратили внимание сотрудники Роспотребнадзора Ленинградской области. По результатам проверки выяснилось, что на территории детского лагеря действительно присутствуют серьезные нарушения санитарных норм. «Доводы, изложенные в публикации, нашли частичное подтверждение в части санитарного содержания корпусов. В отношении юридического и должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Проверка продолжается», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в региональном Роспотребнадзоре.
Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».