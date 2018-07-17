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Во дворе на Жигулевской удалили сухостой
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Во дворе на Жигулевской удалили сухостой 

Управа района Кузьминки 32 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Специалисты коммунальной службы района Кузьминки удалили сухостой во дворе дома № 12, корп. 6 на Жигулевской улице. О проведении работ попросил один из жителей района Кузьминки, оставив сообщение на портале «Наш город». После выполнения работ на сайте был опубликован официальный ответ от управы района Кузьминки.
«Работы по удалению сухостойных деревьев по указанному адресу выполнены», — говорится в письме.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы после простой регистрации на сайте. (ис)
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