На Окской улице установили урны

Специалисты коммунальной службы района Кузьминки установили урны на Окской улице возле домов № 32 и № 36, корп. 3. Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» жителей района Кузьминки. Пользователи сообщили об отсутствии малых архитектурных форм.

После устранения неполадок на портале был опубликован официальный ответ от управы района Кузьминки.

«Урны возле подъездов по указанным адресам установлены», — говорится в письме.